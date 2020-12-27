Хавбек «Динамо» Моро: «Чемпионат России гораздо сильнее украинского, борьба плотнее»

Полузащитник «Динамо» , рассказывая о переходе в московский клуб из загребского «Динамо», сравнил российский чемпионат с украинским.

– Тебя же параллельно приглашало киевское «Динамо», верно? В украинских СМИ писали, что стороны близки к соглашению.

– Киевский вариант возник чуть раньше. Наверное, за пять дней до московского. У нас было несколько разговоров, но я им отказал.

– Почему?

– Я хотел подняться на уровень выше. На Украине есть три-четыре хороших клуба, а остальные уступают. В России же общий уровень чемпионата гораздо сильнее, борьба более плотная. Да и по рейтингу УЕФА видно: ваше первенство на седьмом месте в Европе, украинское – на 12-м.

– Слышал, что в твоем решении большую роль сыграл отец – бывший военный, который прошел войну.

– Я советовался и с папой, конечно, он важная часть моей семьи. Но не только с ним – с мамой, братьями, подругой. Отец уже давно на пенсии – после войны служил еще несколько лет, но теперь дома.

– Он что-то рассказывал о войне?

– Нет, он не любит это вспоминать.

– Что скажешь об уровне , когда узнал его изнутри?

– Очень сложный чемпионат. Одна победа – и ты на третьем месте, поражение – на восьмом. Очень ровный состав участников, где к каждому матчу нужна особенная подготовка и самый максимальный настрой, – сказал хорват.

Прессинг «Динамо» умнее благодаря Моро – он двигатель эволюции Шварца. Классно читает эпизоды и вовремя ускоряется