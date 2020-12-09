Гончаренко о восстановлении Фукса: «Нужен месяц-два, будем смотреть по обстоятельствам»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитника , тренирующегося индивидуально на сборе в Испании.

«Из того, что мы сейчас видим, у него гораздо быстрее идет восстановление, чем предполагалось, поэтому надо увидеть его как можно быстрее в тренировочном процессе.

Но это все равно процесс не длинный. Может, [нужен] месяц-два, будем смотреть по обстоятельствам», – сказал Гончаренко.

21-летний бразилец повредил мягкие ткани бедра в дебютном матче за армейцев с «Ахматом» (3:0) 30 августа и с тех пор не играл.

Ранее появлялась информация о том, что у Фукса случился рецидив травмы бедра, поэтому он снова выбыл из строя на несколько месяцев.

Защитник перешел в ЦСКА из «Интернасьонала» за 9,5 млн евро.

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