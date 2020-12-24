«Сульшер припарковал автобус на «Энфилде», как это делал Моуринью». Инс о матче «Ливерпуль» – «МЮ»

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Пол Инс высказался об очной встрече команд в 19-м туре Премьер-лиге (0:0).
«Можно было увидеть план игры «Манчестер Юнайтед» с первого свистка – они защищались очень и очень глубоко. Думал, что «Ман Юнайтед» был очень плох в первом тайме.
Я помню, как несколько лет назад Моуринью привез «МЮ» на «Энфилд» и припарковал автобус. Его просто разгромили за это. Именно это и сделал Оле-Гуннар Сульшер в первом тайме.
Все считали, что «МЮ» будет обороняться и полагаться на своих быстрых игроков, как Марсьяль и Рэшфорд, в контратаках. Однако я играл за «Манчестер Юнайтед». Ты просто не отправляешься на «Энфилд», чтобы играть от обороны. Это была возможность для «Манчестер Юнайтед» показать, что они представляют из себя. Однако они просто сидели глубоко в защите, это меня разочаровывает», – отметил Инс.
«Ливерпуль» доминировал в первые полчаса, но не использовал слабости Погба. «МЮ» выровнял игру и имел лучшие моменты