«Сульшер припарковал автобус на «Энфилде», как это делал Моуринью». Инс о матче «Ливерпуль» – «МЮ»

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» и Пол Инс высказался об очной встрече команд в 19-м туре Премьер-лиге (0:0).

«Можно было увидеть план игры с первого свистка – они защищались очень и очень глубоко. Думал, что «Ман Юнайтед» был очень плох в первом тайме.

Я помню, как несколько лет назад Моуринью привез «МЮ» на «Энфилд» и припарковал автобус. Его просто разгромили за это. Именно это и сделал в первом тайме.

Все считали, что «МЮ» будет обороняться и полагаться на своих быстрых игроков, как Марсьяль и Рэшфорд, в контратаках. Однако я играл за «Манчестер Юнайтед». Ты просто не отправляешься на , чтобы играть от обороны. Это была возможность для «Манчестер Юнайтед» показать, что они представляют из себя. Однако они просто сидели глубоко в защите, это меня разочаровывает», – отметил Инс.

«Ливерпуль» доминировал в первые полчаса, но не использовал слабости Погба. «МЮ» выровнял игру и имел лучшие моменты