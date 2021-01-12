Глава «Уфы» о заявлении «Фратрии» про антиковидные паспорта: «Это не их дело. Пусть разбираются с руководством «Спартака»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов ответил на заявление «Фратрии» о допуске обладателей антиковидных паспортов на матчи башкирского клуба.

Объединение болельщиков «Спартака» заявило, что «нельзя делить людей и предоставлять преференции переболевшим или привитым».

«Знаете, при всем уважении к «Фратрии», это не их дело. Это дело государственных органов, министерства здравоохранения и так далее. Я думаю, что пусть они разбираются с руководством , а у нас есть свои болельщики», – заявил Мурзагулов.

Функционер сообщил, что программа по выдаче паспортов будет запущена с 5 февраля.

«Грубо говоря, если вы переболели или вы сделали прививку, вы можете показывать QR‑код, который вы можете распечатать или показать с телефона, где будет сказано о вашем уровне антител.

Остальные, кто не обладают такими паспортами, будут проходить на стадион по тем ограничениям, которые были. То есть на февральский матч с «Уралом» мы можем набить хоть 100%, если сможем набрать такое количество людей с данными паспортами», – сказал Мурзагулов.