«Уфа» пустит на футбол людей с антиковидными паспортами: «Может быть хоть полный стадион, если будут фанаты с антителами»

Глава Общественной палаты Башкирии и председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что в регионе появятся антиковидные паспорта, обладатели которых смогут посещать матчи команды.

«Первыми из всех регионов России вводим антиковидные паспорта. Есть большое количество людей, которые либо переболели, либо сделали прививку, любо сделают ее в ближайшее время, так как начинается массовая вакцинация. Почему они тогда должны сидеть дома, а не ходить, скажем, на футбол?

Это начинает работать с 5 февраля. Теоретически, если к ближайшему домашнему матчу с «Уралом» наберется большое количество любителей футбола с антителами, то может быть хоть полный стадион. Это касается любых массовых мероприятий в Республике.

Единственное: болельщикам все равно придется сидеть на трибунах в масках. Это федеральный норматив, мы его не можем отменить», – сказал Мурзагулов.