Юрген Клопп: «Самое важное для «Ливерпуля» – попасть в ЛЧ. Этот сезон – сложная борьба за топ-4»

Главный тренер «Ливерпуля» считает, что в этом сезоне команда будет бороться за попадание в топ-4, а не за чемпионство.

«Я всегда это знал. Это всегда было понятно. В тот сезон, когда мы стали вторыми, я начал думать о титуле в тот момент, когда мы обеспечили себе место в . Я знаю свое дело и знаю, что должен делать. Самое важное – попасть в Лигу чемпионов, и я понимаю, как это будет трудно.

Да, вы правы. Этот сезон – это сложная борьба за топ-4. Это так.

Я не могу влиять на то, как вы смотрите на ситуацию, если честно. Я понятия не имею, как люди оценивают все это. Я знаю, что футбольные фанаты в целом не самые терпеливые существа на планете, они хотят выигрывать каждый матч. Я не слишком отличаюсь от них, но я уже долго в этой сфере, чтобы знать, что проходить через трудные периоды тоже нужно.

Это и близко не самая сложная вещь в моей жизни. Это просто ситуация, в которой мы играли в футбол, а у нас были травмы, и они до сих пор есть. Но мы привыкли к этому, сейчас игроки возвращаются и все такое.

Тиаго провел действительно хороший матч. Кажется, он второй раз вышел в старте , так что ему еще есть куда расти в плане взаимодействия.

Мне не так важно, на каком месте мы сейчас. Важно, что мы набираем очки и находимся среди лидеров. Мы говорили о борьбе за Лигу чемпионов, и это самое важное. Для нее нужны очки. У нас они есть, и мы – среди группы команд, которые участвуют в борьбе за это место. Это наша работа.

Это не работает так: «Если мы не станем чемпионами, то это уже не так весело». Это не так. Мы просто сражаемся за все, и я сегодня увидел это. Это все, что мне нужно», – сказал Клопп.

«Юнайтед» выдержал «Ливерпуль» и остался первым: снова нули в топ-матче. Но по потерянным теперь лидирует «Сити»