Педро Роша: «Хочу уделять больше внимания изучению русского языка. Это важно для меня»

Полузащитник высказался после возвращения в московский клуб из аренды во «Фламенго».

– С возвращением в «Спартак». Как прошли первые дни сборов?

– Пока все идет хорошо, очень рад вернуться, рад увидеть старых товарищей. Надеюсь, сбор для нас всех пройдет хорошо.

– Сегодня была тяжелая утренняя тренировка в зале, потом – беговая работа на поле. Ты жив сейчас?

– Да, жив, надо жить. Находясь в Бразилии, я готовился, тренировался. Знал, что сборы будут непростые, и подошел к ним во всеоружии.

– Рад, что из холодной Москвы мы сразу уехали в Дубай?

– Да, потому что от холода я уже успел отвыкнуть, хорошо, что провели в Москве пару-тройку дней и снова вернулся в теплый климат.

– Ты ушел аренду, когда в команде играло много португалоговорящих футболистов. Сейчас здесь только Айртон. С кем из игроков уже успел пообщаться?

– Да, тогда много бразильцев. Сейчас есть Айртон, Понсе, который говорит по-испански, и я его немного понимаю. Есть Ларссон, с которым можно найти общий язык. По правде сказать, я хочу уделять больше внимания изучению русского языка. Для меня это важно.

– Какие русские слова ты помнишь?

– «Давай», «хорошо», «можно», достаточно большой запас, – сказал Роша.