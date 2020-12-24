Куман об удалении Месси: «Не знаю, сколько раз на нем сфолили. Он пытался обводить, но не получалось»

Главный тренер «Барселоны» после финала Суперкубка Испании с (2:3) высказался об удалении форварда .

Участие аргентинца в матче было под вопросом из-за травмы бедра.

«Имея за плечами столь многолетний опыт, он знает, когда может играть, а когда нет. Он решил сыграть, вот и все.

Будет лучше, если я не буду говорить [об удалении]. Мне придется повторяться, а я этого не люблю. Не собираюсь высказывать свое мнение.

Не знаю, сколько раз на нем сфолили. Он пытался обводить, но не получалось. Смогу ли я его простить? Мне нужно посмотреть этот эпизод», – сказал Куман.

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