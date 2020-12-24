Куман об удалении Месси: «Не знаю, сколько раз на нем сфолили. Он пытался обводить, но не получалось»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» (2:3) высказался об удалении форварда Лионеля Месси.
Участие аргентинца в матче было под вопросом из-за травмы бедра.
«Имея за плечами столь многолетний опыт, он знает, когда может играть, а когда нет. Он решил сыграть, вот и все.
Будет лучше, если я не буду говорить [об удалении]. Мне придется повторяться, а я этого не люблю. Не собираюсь высказывать свое мнение.
Не знаю, сколько раз на нем сфолили. Он пытался обводить, но не получалось. Смогу ли я его простить? Мне нужно посмотреть этот эпизод», – сказал Куман.
Месси обезумел: врезал сопернику по голове и получил первую в жизни красную за «Барселону» (753 матча!)