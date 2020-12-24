Месси выйдет в старте на финал Суперкубка с «Атлетиком»

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси выйдет в стартовом составе каталонского клуба на финал Суперкубка Испании с «Атлетиком».

С первых минут сыграют тер Стеген, Дест, Араухо, Бускетс, Гризманн, Месси, Дембеле, Лангле, Педри, Альба и де Йонг.

Сообщалось, что аргентинец решил выйти на поле сегодня. Он испытывал проблемы с двуглавой мышцей бедра, из-за чего его участие в матче было под вопросом.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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