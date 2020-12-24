Хендерсон о 0:0 с «МЮ»: «Ливерпуль» разочарован. Мы были лучше и сделали достаточно для победы»

Полузащитник поделился мыслями после матча с в 19-м туре Премьер-лиги (0:0).

«Мы немного разочарованы, что дома не взяли три очка . Я считаю, мы сделали достаточно для победы, особенно в первом тайме.

Мы контролировали мяч, создавали моменты, но не смогли распечатать их ворота. Да, у них был один или два шанса, они были опасны в контратаке, но в целом думаю, что мы были лучшей командой на поле, которая должна была побеждать.

Я бы сказал, что последние несколько недель наш уровень не соответствовал нашим стандартам. Мы просто показали, что должны продолжать усердно работать и прогрессировать. Мы не остановимся», – сказал Хендерсон.