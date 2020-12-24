Магуайр о 0:0 с «Ливерпулем»: «Моменты «МЮ» были лучше. Мы бы выиграли в другой день»

Защитник высказался после матча 19-го тура Премьер-лиги с (0:0).

«Они начали матч лучше нас, но во втором тайме мы сильно прибавили. Наши моменты были лучше, в другой день мы бы выиграли.

Многие говорят о том, что «Ливерпуль» лишился своих центральных защитников, но после этих травм у них отличная статистика в обороне. У них есть много вариантов.

Мы хотели победить. Можно было увидеть наше стремление во втором тайме, мы хотели взять три очка. Мы немного разочарованы», – сказал Магуайр.