Магуайр о 0:0 с «Ливерпулем»: «Моменты «МЮ» были лучше. Мы бы выиграли в другой день»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр высказался после матча 19-го тура Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:0).
«Они начали матч лучше нас, но во втором тайме мы сильно прибавили. Наши моменты были лучше, в другой день мы бы выиграли.
Многие говорят о том, что «Ливерпуль» лишился своих центральных защитников, но после этих травм у них отличная статистика в обороне. У них есть много вариантов.
Мы хотели победить. Можно было увидеть наше стремление во втором тайме, мы хотели взять три очка. Мы немного разочарованы», – сказал Магуайр.