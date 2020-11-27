Нойер – лучший вратарь 2020 года по версии IFFHS. Он обошел Облака и Алиссона и взял приз в 5-й раз

Вратарь «Баварии» признан лучшим вратарем 2020 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики ( ).

34-летний немец занял первое место, набрав 320 очков. На втором месте вратарь (40 очков), прошлогодний победитель из занял третье место (30 очков).

Четвертым стал ( , 15), пятым – Марк-Андре тер Стеген ( , 10), а шестое-восьмое места поделили ( ), ( ) и ( ), набравшие по 5 очков.

Нойер догнал и , выиграв приз в пятый раз.