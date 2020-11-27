Нойер – лучший вратарь 2020 года по версии IFFHS. Он обошел Облака и Алиссона и взял приз в 5-й раз

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер признан лучшим вратарем 2020 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
34-летний немец занял первое место, набрав 320 очков. На втором месте вратарь «Атлетико» Ян Облак (40 очков), прошлогодний победитель Алиссон из «Ливерпуля» занял третье место (30 очков).
Четвертым стал Тибо Куртуа («Реал», 15), пятым – Марк-Андре тер Стеген («Барселона», 10), а шестое-восьмое места поделили Каспер Шмейхель («Лестер»), Кейлор Навас («ПСЖ») и Самир Ханданович («Интер»), набравшие по 5 очков.
Нойер догнал Икера Касильяса и Джанлуиджи Буффона, выиграв приз в пятый раз.