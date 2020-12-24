Неймар: «Благодарен Богу за харизму. У меня есть дар отличаться от остальных»

Нападающий поделился мнением о себе.

«На поле и за его пределами, как по мне, нужно быть разным человеком. Очевидно, все это требует больших усилий. Ты должен быть хорош как на поле, так за его пределами. Благодарю Бога за то, что я получил большую харизму вне поля.

Я стал кумиром для многих детей. Думаю, это помогло мне казаться другим и уникальным. Когда я был ребенком, то всегда мечтал о собственных бутсах, а теперь у меня есть история и бутсы (Неймар играет в бутсах Puma King, разработанных специально для него – прим. Sports.ru), которыми я могу поделиться с миром.

Раньше я красил свои бутсы в любимые цвета перед матчами, а после игр [краска с них слезала] и они возвращались к прежним цветам. Это то, что сделало меня другим, и они (вероятно, речь про Puma – прим.) поделились этой историей со всем миром. У меня много историй, я о многом мечтаю, и, слава Богу, я смог осуществить [эти мечты].

Для меня величие – это когда игрок достигает наивысшего уровня в своей карьере или когда его присутствие на поле сильно ощущается среди других игроков.

Когда игрок достигает своего высшего уровня и считается особенным, тогда это истинное определение [величия]. Я всегда над этим работаю. У каждого свой взгляд на футбол, и, слава Богу, у меня есть дар отличаться от других», – сказал Неймар.