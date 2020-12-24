Неймар: «Я стал иконой и кумиром в футболе. Мужество – мое главное достоинство»

Форвард поделился мнением о своих качествах.

«Я очень храбрый человек, мужество – мое самое большое достоинство. Однако сейчас трудно сказать, что люди могут видеть во мне. Когда я был ребенком, было легче ответить на этот вопрос.

Я был [уровнем] выше среднего в каждой возрастной группе и всегда выступал в старших категориях. Это принесло мне популярность в городе Сантус. Тогда было проще.

Но сейчас? Трудно ответить, поcкольку сегодня я считаю, что стал кумиром, иконой в футболе. Теперь я рядом с лучшими игроками мира. Очень горжусь тем, что я среди них.

Еще я горжусь тем, что меня считают кумиром, почитают за сделанное мной на поле. Надеюсь и дальше приносить радость футболу», – сказал бразилец.