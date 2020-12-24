Каземиро – самый дорогой игрок «Реала», Салах – «Ливерпуля», Роналду – 3-й по цене в «Юве» (KPMG)

Аудиторская компания KPMG назвала самых дорогих игроков чемпионов шести сильнейших лиг Европы.

Наиболее дорогим футболистом назван хавбек Каземиро – 72,6 млн евро. Далее идут защитник Рафаэль Варан (70,2 млн) и голкипер Тибо Куртуа (67,9 млн).

Дороже всех среди игроков «Ливерпуля» стоит нападающий Мохамед Салах (122,2 млн евро), 2-е место у Садьо Мане (120 млн), 3-е – у защитника Трента Александер-Арнольда (107,1 млн).

Тройка самых дорогих игроков такова: защитник Маттейс де Лигт – 90 млн евро, нападающий Пауло Дибала (65,2 млн), форвард (63,2 млн).

Топ-3 игроков «Баварии» по цене – полузащитник Серж Гнабри (99,8 млн евро), защитник Йозуа Киммих (98,3 млн), полузащитник Лерой Сане (85,8 млн).

Самыми дорогими игроками «ПСЖ» стали нападающий (200 млн евро), форвард (125 млн), защитник Маркиньос (59,9 млн).

В «Порту» дороже всех оказались полузащитник Хесус Корона (28,5 млн евро), хавбек Мусса Марега (15,4 млн) и полузащитник Сея Накадзима (14,3 млн).

KPMG оценивала стоимость футболистов по собственной методике, данные приведены по состоянию на 1 января 2021 года.

Состав «Ливерпуля» стоит больше 1 млрд евро – дороже всех среди чемпионов топ-6 лиг Европы (KPMG)