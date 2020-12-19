Заболотный, Дзагоев, Лунев – среди самых дорогих россиян с истекающим сроком контракта (Transfermarkt)

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Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков с российским паспортом, у которых летом истекают сроки контрактов с клубами.

Вратарь: Андрей Лунев («Зенит», 5 млн евро);

Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив», 1,5 млн), Максим Беляев (тульский «Арсенал», 2,8 млн), Руслан Камболов («Краснодар», 1,5 млн), Сергей Петров («Краснодар», 4,5 млн);

Полузащитники: Артур Юсупов («Сочи», 2 млн), Ибрагим Цаллагов («Сочи», 2 млн), Алан Дзагоев (ЦСКА, 3,5 млн);

Нападающие: Жоаозиньо («Сочи», 1,8 млн), Антон Заболотный («Сочи», 1,8 млн), Андрей Мостовой («Зенит», 3 млн).

Фото: Transfermarkt

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