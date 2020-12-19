Состав «Ливерпуля» стоит больше 1 млрд евро – дороже всех среди чемпионов топ-6 лиг Европы (KPMG)

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Аудиторская компания KPMG провела оценку стоимости составов чемпионов шести сильнейших лиг Европы.

Самым дорогим среди рассмотренных команд был назван состав «Ливерпуля» – общую стоимость игроков английского клуба оценили в 1,094 млрд евро.

2-е место по стоимости состава среди чемпионов топ-6 лиг заняла «Бавария» – 943,4 млн евро, 3-е место досталось «Реалу» – 874,2 млн.

Состав «ПСЖ» был оценен в 806,6 млн евро, «Ювентуса» – в 734,8 млн, «Порту» – в 214,4 млн.

Стоимость составов 5 из 6 представленных команд снизилась за год, единственно исключение – «Бавария», чьи игроки за год стали дороже на 7%.

KPMG оценивала стоимость футболистов по собственной методике, данные приведены по состоянию на 1 января 2021 года.

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