Олег Иванов: «С «Нивой» никакой европейский или американский джип не сравнится. Это бомба»

Бывший полузащитник рассказал о своей коллекции автомобилей.

– Вещи из Грозного уже забрали?

– Да у меня их и было-то немного – я же в гостинице жил. Все, что надо, увез еще в декабре. Оставался разве что телевизор. Его в Москву добрые люди переправили.

– А ваша «Нива»?

– Ее тоже давно перегнал. Сейчас на этой машине отец гоняет. Для поездок на рыбалку или за грибами – то, что надо.

– Дороги в Грозном плохие?

– Ну что вы! Отличные!

– Тогда зачем вам «Нива» понадобилась?

– А я всегда хотел иметь «УАЗик» или «Ниву». Когда в «Крыльях» играл, там выдавали служебные «Шевроле-Нивы». Ну а в Грозном купил «Ниву Урбан». Прекрасный автомобиль.

– Рекомендуете?

– Для ухабов и бездорожья лучше машины не найти. Просто бомба! Никакой европейский или американский джип с нашей «Нивой» не сравнится.

Главное – сразу усилить подвеску и поперечные тяги. Вот и все вложения. Не считая расходников.

– По Москве, надо думать, не на «УАЗике» передвигаетесь?

– В последнее время на экзотику потянуло. Захотелось что-то раритетного. Сейчас у меня «Мерседес»-купе, 140-й.

Жена на день рождения подарила. Знала, что именно эта модель – моя давняя мечта. Еще 21-я «Волга» есть. С оленем! На черных номерах!

– С ума сойти.

– 1962 года. Когда покупал, конечно, была уже не на ходу, абсолютно убитая. Знакомые умельцы помогли, отреставрировали.

– Дорогое удовольствие?

– Весьма. Один бампер 80 тысяч рублей стоит! Зато все детали, включая движок, – родные, специально заказываю на Горьковском автозаводе. Либо в Казани.

– После «Мерседеса» удобно за рулем древней «Волги»?

– А я еще ни разу на ней не ездил.

– Почему?

– Для особого случая берегу. Была мысль 9 Мая по Москве прокатиться, но в прошлом году вмешался карантин.

Надеюсь, в этом получится. Надену старенький пиджачок, посажу жену, детей – и вперед, – рассказал Иванов.