Олег Иванов: «В России футбол часто напоминает тяжелую работу. Плюс стоит оступиться, как сразу с дерьмом смешивают»

Полузащитник поделился мнением о менталитете российских футболистов на фоне неудач клубов в еврокубках.

«Сейчас многие цитируют Дзюбу, который после поражения от «Лацио» говорил о том, что российским футболистам нужно менять менталитет, играть смелее, раскованнее. Я с Артемом полностью согласен, сам уже давно пришел к таким же выводам.

Вот смотришь европейские чемпионаты и понимаешь: там люди выходят на поле и получают кайф. Как во дворе. Никакой зажатости. При этом о результате не забывают. Одно плавно перетекает в другое. У нас же футбол часто напоминает тяжелую монотонную работу.

Плюс очень много критики. Стоит оступиться, как болельщики и журналисты сразу с дерьмом смешивают. Это тоже влияет, в ключевых матчах некоторые ребята начинают перестраховываться, думают: «Лишь бы не пропустить!»

Вспоминаю, как работал в «Крыльях» с Леонидом Слуцким. В каком-то матче ошибся, так на теории целый час песочили. Когда же другой футболист напортачил, ему ни слова не сказали.

Я подошел к Леониду Викторовичу: «Где справедливость?» В ответ услышал: «Тебе напихаешь – ты только злее будешь. А тот окончательно расклеится, уйдет в себя, потом замучаюсь в чувство приводить». Ну а если такой игрок после неудачного матча начитается газетных статей и комментариев в соцсетях, для него это вообще станет страшным ударом.

Получается, не все в футболе от мастерства зависит. Еще и от психологической устойчивости. В этом плане европейцы, как мне кажется, пораскрепощеннее», – написал Иванов в своей колонке.