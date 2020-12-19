Азмун занял 2-е место в номинации «Лучший игрок Азии», Сон – 1-й, Иньеста – 4-й (Fox Sports)

Канал Fox Sports Asia подвел итоги голосования в номинации «Лучший футболист Азии» в 2020 году.

На награду могли претендовать игроки, выступающие как в азиатских лигах, так и в национальных сборных из Азии.

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. ( ) – 286 баллов;

2. Сердар Азмун ( ) – 89;

3. Жуниор Негао («Ульсан Хендай») – 83;

4. («Виссел Кобе») – 44;

5. Юн Бит Гарам («Ульсан Хендай») – 30.

Стоит отметить, что среди номинантов был экс-форвард «Шанхай СИПГ» , который занял 28-е место и набрал одно очко.