Экс-менеджер «Зенита» Пивоваров стал гендиректором «Динамо», Белкин – президент

Бывший исполнительный директор «Зенита» Павел Пивоваров стал генеральным директором московского .

В свою очередь Юрий Белкин, ранее занимавший этот пост, стал президентом «Динамо» и сфокусируется на взаимодействии с футбольным сообществом, консультативным советом и обществом клуба.

«Наши стратегические приоритеты в части кадровых решений – это дальнейшее развитие футбольного «Динамо» как с точки зрения результатов команды, так и с точки зрения эффективности работы клубного менеджмента. Сейчас нам необходимо усилить ряд направлений, каждое из которых требует максимальной профессиональной вовлеченности.

Я благодарен Юрию Белкину, который на протяжении полутора лет успешно занимался решением большого комплекса вопросов и сделал все необходимое для формирования новой системы клубного управления.

На пост генерального директора в нашу команду сегодня приходит Павел Пивоваров, специалист очень высокой квалификации, признанный как в нашей стране, так и в Европе.

У него богатый отраслевой опыт, многолетний стаж работы в самых авторитетных мировых спортивных институтах, среди которых, например, Ассоциация европейских клубов, Палата по разрешению споров ФИФА и РФС и спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Выстраивание успешного современного футбольного клуба требует прогрессивного подхода не только на поле, но и за его пределами. Считаю, что компетенции и управленческие навыки Павла Пивоварова помогут в развитии эффективных механизмов операционного управления клубом и достижении поставленных руководством целей.

Для нас это очевидное усиление. В том числе, для формирования долгосрочной стратегии развития «Динамо» как успешного европейского клуба, реализации комплексных проектов, контроля за соблюдением финансового фэйр-плей и дальнейшего совершенствования системы менеджмента клуба», – рассказал председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев.

Отметим, что Пивоваров ранее был членом правления .