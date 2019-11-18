Месси – лучший плеймейкер десятилетия, Иньеста – 2-й, Модрич – 3-й, Роналду – 12-й (IFFHS)

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

Организация посмотрела на результаты выбора лучшего плеймейкера года с 2011 по 2020 год. В рейтинг вошли футболисты, попадавшие в топ-20 этого голосования. Игроку, занимавшему первое место в один из годов, начислялось 20 очков, второе – 19 и так далее.

Месси становился первым в голосовании в 2015, 2017 и 2019 годах, а также занимал второе место в 2011, 2014, 2018 и 2020 годах. У него 174 очка.

На втором месте – бывший полузащитник «Барселоны» (127), на третьем – хавбек «Реала» (113).

Также в топ-10 вошли Кевин де Брюйне ( , 103), (90), (77) (оба – ), ( , 71), ( , 69), (63, завершил карьеру), Яя Туре (60, завершил карьеру).

Полузащитник «Барселоны» с 55 очками стал 11-м. Нападающий занял в этом рейтинге 12-е место, набрав 54 очка.