Месси – лучший плеймейкер десятилетия, Иньеста – 2-й, Модрич – 3-й, Роналду – 12-й (IFFHS)

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).
Организация посмотрела на результаты выбора лучшего плеймейкера года с 2011 по 2020 год. В рейтинг вошли футболисты, попадавшие в топ-20 этого голосования. Игроку, занимавшему первое место в один из годов, начислялось 20 очков, второе – 19 и так далее.
Месси становился первым в голосовании в 2015, 2017 и 2019 годах, а также занимал второе место в 2011, 2014, 2018 и 2020 годах. У него 174 очка.
На втором месте – бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста (127), на третьем – хавбек «Реала» Лука Модрич (113).
Также в топ-10 вошли Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 103), Тони Кроос (90), Эден Азар (77) (оба – «Реал»), Неймар («ПСЖ», 71), Месут Озил («Арсенал», 69), Андреа Пирло (63, завершил карьеру), Яя Туре (60, завершил карьеру).
Полузащитник «Барселоны» Хави с 55 очками стал 11-м. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занял в этом рейтинге 12-е место, набрав 54 очка.