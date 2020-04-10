Месси – лучший игрок XXI века по данным системы ELO. Роналду уступил по дополнительным показателям

Портал Besoccer совместно с ProFootballDB представил рейтинг лучших футболистов XXI века.

При составлении списка использовалась система ELO, которая учитывает влияние футболиста на игру через количество забитых им голов и отданных результативных передач, а также уровень соперников и турниры.

Первую строчку в рейтинге занял форвард «Барселоны» Лионель Месси, набрав 100 баллов из 100 возможных. На втором месте – нападающий Криштиану Роналду. У него также 100 баллов, но Месси опередил его по статистическим показателям. На третьей строчке – экс-форвард Тьерри Анри (98).

Топ-15 лучших футболистов XXI века:

1. Лионель Месси

2.

3.

4. Луис Суарес (97)

5. Златан Ибрагимович (97)

6. Харри Кейн (97)

7. Мохамед Салах (97)

8. Неймар (96)

9. Роберт Левандовски (96)

10. Радамель Фалькао (95)

11. Самюэль Это’О (95)

12. Роналдиньо (95)

13. Ривалдо (95)

14. Кристиан Эриксен (95)

15. Рауль (95).

Отметим, что в топ-40 рейтинга не вошли , (оба – 90), (87), (91).

У молодых игроков (например, Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд и ) еще не так много статистики, чтобы можно было подсчитать их рейтинг с использованием этой системы.

Акинфеев – самый преданный футболист Европы. В этом рейтинге он выше Марсело, Рамоса и Месси