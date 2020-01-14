Пеп об Агуэро: «Он невероятен, легенда «Ман Сити», я никогда не мог выразить благодарность за его помощь»

Главный тренер Пеп Гвардиола остался доволен реакцией Серхио Агуэро, и Давида Сильвы на непопадание в старт на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

«Все трое вели себя в раздевалке исключительным образом. Горжусь их реакцией, ведь знаю, что они хотели сыграть.

Серхио невероятен, я никогда не мог выразить благодарность за его помощь, легенда этого клуба. Я знаю, что он готов помочь нам.

Давид и Джон [Стоунз], Алекс [Зинченко], Эрик [Гарсия] – моя благодарность им. Я хотел бы, чтобы все они играли», – сказал Гвардиола.