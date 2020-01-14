Пеп об Агуэро: «Он невероятен, легенда «Ман Сити», я никогда не мог выразить благодарность за его помощь»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Давид Сильва Серхио Агуэро Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Джон Стоунз Рахим Стерлинг Александр Зинченко Эрик Гарсия Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола остался доволен реакцией Серхио АгуэроРахима Стерлинга и Давида Сильвы на непопадание в старт на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

«Все трое вели себя в раздевалке исключительным образом. Горжусь их реакцией, ведь знаю, что они хотели сыграть. 

Серхио невероятен, я никогда не мог выразить благодарность за его помощь, легенда этого клуба. Я знаю, что он готов помочь нам.

Давид и Джон [Стоунз], Алекс [Зинченко], Эрик [Гарсия] – моя благодарность им. Я хотел бы, чтобы все они играли», – сказал Гвардиола.

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