Лапорта о Месси: «В «Барсе» играли лучшие футболисты своего времени, но Лео – особенный»

Кандидат в президенты «Барселоны» высказался о важности сохранения в команде форварда .

«Лео хочет снова выиграть Лигу чемпионов с «Барсой», и мы должны дать ему понять, что это возможно.

Это очень важно [сохранить Месси] с точки зрения приоритетов. В «Барсе» играли великие футболисты, лучшие для своего времени, но Лео – особенный.

Он лучший в мире и, безусловно, в истории, поэтому его так ценят. Этот вопрос настолько важен для «Барсы», что мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить эту гармонию.

Если этого не произойдет, нам придется двигаться дальше. Рано или поздно нам придется принять это. У Месси впереди еще долгий путь в элитном футболе, но спортивная карьера каждого игрока заканчивается, пока продолжает [играть]», – сказал Лапорта.