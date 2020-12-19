Лапорта о 2024-м: «Хочу вместе с Месси отпраздновать 125-летие «Барсы» на новом стадионе»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта, занимавший этот пост с 2003 по 2010 год, высказался о реконструкции «Камп Ноу».

«Я хотел бы, чтобы мы смогли отпраздновать 125-летие клуба вместе с Лео Месси на новом «Камп Ноу». Вопрос со стадионом непростой, ведь на его строительство уйдет два года.

Ситуация с Лео проще, чем со стадионом. Было бы замечательно отметить эту годовщину с Месси, это был бы хороший финальный фейерверк», – сказал Лапорта.

«Барселона» отпразднует 125-летие клуба в ноябре 2024 года.

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