Роберто Карлос о Смолове: «Называл его «Смоловинью». Его и Дзюбу очень ценю в российском футболе, Артем – эталон»

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос высоко отозвался о форварде и нападающем .

«Я называл его «Смоловинью», когда мы работали в «Анжи». Он отличный парень, классный игрок, мой друг. Я был очень рад, когда увидел его в «Сельте», я желаю ему успехов, потому что он очень классный игрок. Мне хотелось бы, чтобы он всем показал, что такое русский футбол, потому что Смолов – очень яркий его представитель. Он потрясающий нападающий, забил много голов.

Вообще есть два игрока, которых я очень ценю в российском футболе: это Смолов и Дзюба. Дзюба – потрясающий игрок, могу сказать, что он – эталон для российских игроков.

Кроме того, могу еще сказать о Черышеве. Он играет в «Валенсии». Так что русский футбол идет верным путем», – сказал бразилец.