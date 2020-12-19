Папу Гомес выложил скрины с игрой на разных позициях. Гасперини говорил, что он «не подстроился под изменения»

Полузащитник «Аталанты» Алехандро «Папу» Гомес ответил на критику со стороны главного тренера команды .

После игры 17-го тура Серии А с «Беневенто» (4:1) Гасперини сказал, что Гомес, который не выходит на поле с 16 декабря, «не подстроился под изменения в игре».

Аргентинец опубликовал 12 сторис в инстаграме, на которых показал, как действует на разных позициях. Сейчас футболист не тренируется с «Аталантой».

Папу Гомес воюет с Гасперини: наскринил себя в разных позициях, чтобы опровергнуть критику тренера

Фото: некоторые скриншоты из инстаграма Папу Гомеса