Папу Гомес выложил скрины с игрой на разных позициях. Гасперини говорил, что он «не подстроился под изменения»

Теги Аталанта серия А Италия Алехандро Гомес Джан Пьеро Гасперини соцсети Футбол

Полузащитник «Аталанты» Алехандро «Папу» Гомес ответил на критику со стороны главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.

После игры 17-го тура Серии А с «Беневенто» (4:1) Гасперини сказал, что Гомес, который не выходит на поле с 16 декабря, «не подстроился под изменения в игре».

Аргентинец опубликовал 12 сторис в инстаграме, на которых показал, как действует на разных позициях. Сейчас футболист не тренируется с «Аталантой».

Папу Гомес воюет с Гасперини: наскринил себя в разных позициях, чтобы опровергнуть критику тренера

Фото: некоторые скриншоты из инстаграма Папу Гомеса

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