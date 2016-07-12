«Спартак» и ЦСКА хотят подписать лучшего бомбардира «Фенербахче» Туфана (FutbolArena)

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Полузащитник «Фенербахче» Озан Туфан может продолжить карьеру в другой команде.

По информации FutbolArena, 25-летнего игрока сборной Турции хотели бы подписать «Спартак» и ЦСКА, а также «Вест Бромвич» (впрочем, представители Туфана отрицают интерес со стороны английской команды).

Контракт хавбека рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Турции он за 14 матчей забил 4 гола (лучший результат среди игроков «Фенербахче») и отдал 2 голевых паса. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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