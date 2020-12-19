«Нет в России игроков. Я бы никого не взял». Орлов о трансферах в «Зенит» из РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов не стал бы укреплять «Зенит» футболистами из России.

– Допустим, в наших силах укрепить двумя любыми футболистами, играющими в России. Зависит от вас, кого берем. Так кого?

– Да из России я никого не взял бы. Не надо!

– Смело.

– Нет в России игроков!

– Еще смелее. Есть же в «Ахмате» потрясающий недооцененный Бериша.

– Да нет... Бериша очень хороший, мне он нравится. Кварацхелия, грузин, тоже хороший. Но они же не россияне!

– Так и что?

– Если уж покупать иностранца, то брать мастера. Который и подрезку сделает, и отдаст влево-вправо. Обе ноги рабочие. Что ж мы играем все время в 2-3 касания?! Не можем никак мяч укротить?

Посмотрите на Англию – там все в касание играют, защитники не успевают накрывать! Есть такая присказка футбольная: «Форвард играет белыми», – сказал Орлов.