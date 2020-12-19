«Нет в России игроков. Я бы никого не взял». Орлов о трансферах в «Зенит» из РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов не стал бы укреплять «Зенит» футболистами из России.
– Допустим, «Зенит» в наших силах укрепить двумя любыми футболистами, играющими в России. Зависит от вас, кого берем. Так кого?
– Да из России я никого не взял бы. Не надо!
– Смело.
– Нет в России игроков!
– Еще смелее. Есть же в «Ахмате» потрясающий недооцененный Бериша.
– Да нет... Бериша очень хороший, мне он нравится. Кварацхелия, грузин, тоже хороший. Но они же не россияне!
– Так и что?
– Если уж покупать иностранца, то брать мастера. Который и подрезку сделает, и отдаст влево-вправо. Обе ноги рабочие. Что ж мы играем все время в 2-3 касания?! Не можем никак мяч укротить?
Посмотрите на Англию – там все в касание играют, защитники не успевают накрывать! Есть такая присказка футбольная: «Форвард играет белыми», – сказал Орлов.