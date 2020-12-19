Геннадий Орлов: «Зенит» заработал около 40 млн евро в ЛЧ. Руководство должно быть довольно Семаком с точки зрения бизнес-проекта»

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу работы главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
– На последние два матча собрались, сыграли здорово – с «Динамо» и «Спартаком». Все успокоились, перестали говорить, что Семака надо менять. Болельщики же сразу начинают говорить!
– Не только болельщики говорили, к сожалению.
– Да, в Лиге чемпионов «Зенит» заработал около 40 миллионов евро – просто за то, что там побывал. С точки зрения бизнес-проекта руководство должно быть довольно Семаком!
– Интересно.
– Но болельщики недовольны, что уж говорить. Ну как? Почему?! Двоякое отношение!
– Вы наверняка знаете – Семак был близок к отставке? Или даже не обсуждалось?
– Я думаю, не рассматривалось. Нет-нет, не рассматривалось. Думаю, если б было самое худшее...
– Что уж хуже?
– Если б даже последние два матча не выиграли – все равно никто бы Семака не убрал. Все-таки в «Зените» руководство менее экзотичное... Нет, тут другое слово. Не такое импульсивное!
– Как?
– Это к «Спартаку» отсыл. Вы же понимаете, – сказал Орлов.