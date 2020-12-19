Агент Кокорина: «Саша хочет взять со «Спартаком» титул. Другие варианты не интересуют сейчас»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Спартака» , прокомментировал информацию об интересе со стороны итальянских клубов к 29-летнему форварду.

«Поступали ли какие-то предложения от итальянских клубов или кто-то проявлял интерес, наверное, известно «Спартаку», мы на это не смотрели.

Саша хочет играть за «Спартак», никуда уходить не собирается. Он пришел сюда, чтобы играть, показывать свой лучший футбол и завоевать с красно-белыми титул. Другие варианты нас сейчас не интересуют.

Если только «Спартак» готов будет рассмотреть какое-то предложение и они придут с ним к нам, тогда будем все вместе думать. Мы только полгода в клубе, Саша хочет и пришел сюда приносить пользу «Спартаку», – заявил Бердышев.

Сообщалось, что за Кокориным следят представители «Фиорентины», «Ромы» и «Болоньи».

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