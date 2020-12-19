У Де Лигта ковид. В «Юве» положительные тесты ранее сдали Сандро и Куадрадо

Теги Ювентус серия А Италия Хуан Куадрадо Алекс Сандро Маттейс де Лигт коронавирус Футбол

«Ювентус» сообщил, что защитник Маттейс де Лигт сдал положительный тест на коронавирус.

Тестирование проходило в рамках действующего протокола. Де Лигт изолировался после положительного результата.

Ранее коронавирусом в «Ювентусе» заразились Хуан Куадрадо и Алекс Сандро.

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