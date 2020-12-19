У Де Лигта ковид. В «Юве» положительные тесты ранее сдали Сандро и Куадрадо

«Ювентус» сообщил, что защитник Маттейс де Лигт сдал положительный тест на коронавирус.
Тестирование проходило в рамках действующего протокола. Де Лигт изолировался после положительного результата.
Ранее коронавирусом в «Ювентусе» заразились Хуан Куадрадо и Алекс Сандро.
«Милан» душил «Ювентус» мощнейшим прессингом, но сил хватило только на 60 минут. «Юве» помогли хладнокровие Кьезы и тонкие замены Пирло
«Милан» не проигрывал 27 матчей (304 дня) – но вмешался «Ювентус». Феерил не Роналду, а Кьеза