«Реал» сделает ставку на Рауля как преемника Зидана после назначения Почеттино в «ПСЖ» (As)

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«Реал» сделает ставку на Рауля в качестве будущего преемника главного тренера клуба Зинедина Зидана, сообщает As. 

Клуб рассматривал два варианта, один из которых отпал сам собой после назначения Маурисио Почеттино главным тренером «ПСЖ».

48-летний аргентинец ранее уже отказывался возглавить «Реал», но в то же время не исключал возможности своей работы в Мадриде

Напомним, что Рауль работает тренером в структуре мадридцев с 2018 года. С мая 2019 года многолетний капитан клуба возглавляет «Кастилью» – резервную команду «Реала». 

В августе 2020 года «Реал» U19 под руководством 43-летнего специалиста выиграл Юношескую лигу УЕФА.

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