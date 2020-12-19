«Реал» сделает ставку на Рауля как преемника Зидана после назначения Почеттино в «ПСЖ» (As)

«Реал» сделает ставку на в качестве будущего преемника главного тренера клуба , сообщает As.

Клуб рассматривал два варианта, один из которых отпал сам собой после назначения главным тренером .

48-летний аргентинец ранее уже отказывался возглавить «Реал», но в то же время не исключал возможности своей работы в .

Напомним, что Рауль работает тренером в структуре мадридцев с 2018 года. С мая 2019 года многолетний капитан клуба возглавляет «Кастилью» – резервную команду «Реала».

В августе 2020 года «Реал» U19 под руководством 43-летнего специалиста выиграл Юношескую лигу УЕФА.