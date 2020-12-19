«Астон Вилла» сыграет молодежным составом с «Ливерпулем» в Кубке Англии из-за ковида

Первая команда «Астон Виллы» и главный тренер Дин Смит не смогут принять участия в матче против «Ливерпуля» в рамках 3-го раунда Кубка Англии из-за вспышки коронавируса в клубе.
За бирмингемцев сыграют футболисты из команды U23 и другие воспитанники академии, если наберется достаточное количество игроков с отрицательными тестами на COVID-19, сообщает журналист The Daily Telegraph Джон Перси.
В этом матче «Астон Виллой» будет руководить тренер команды U23 Марк Дилэйни.
Напомним, что в прошлом сезоне была аналогичная ситуация в матче этих команд. Только уже «Ливерпуль», который должен был играть на чемпионате мира среди клубов через день после матча Кубка английской лиги, выставил молодежный состав и проиграл «Астон Вилле» со счетом 0:5.