«Астон Вилла» закрыла базу из-за вспышки коронавируса. Завтра – матч с «Ливерпулем»

В «Астон Вилле» произошла вспышка коронавируса.
Клуб сообщил, что закрыл свою тренировочную базу «Бодимур Хит» после того, как результаты тестов на COVID-19 показали, что большое количество игроков основной команды и сотрудников клуба заражены коронавирусом. Эти тесты были сданы в понедельник.
Затем клуб провел второй круг тестирования – было выявлено еще большее количество положительных результатов.
Завтра «Вилла» должна сыграть с «Ливерпулем» в рамках Кубка Англии. Предматчевая тренировка команды отменена.
Клуб ведет переговоры с представителями Футбольной ассоциации Англии и Премьер-лиги о сложившейся ситуации.
В приостановке АПЛ пока нет необходимости: это вряд ли остановит ковид в клубах, а вакцина до игроков дойдет нескоро