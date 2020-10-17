«Астон Вилла» закрыла базу из-за вспышки коронавируса. Завтра – матч с «Ливерпулем»

В произошла вспышка коронавируса.

Клуб сообщил, что закрыл свою тренировочную базу «Бодимур Хит» после того, как результаты тестов на показали, что большое количество игроков основной команды и сотрудников клуба заражены коронавирусом. Эти тесты были сданы в понедельник.

Затем клуб провел второй круг тестирования – было выявлено еще большее количество положительных результатов.

Завтра «Вилла» должна сыграть с в рамках Кубка Англии. Предматчевая тренировка команды отменена.

Клуб ведет переговоры с представителями Футбольной ассоциации Англии и Премьер-лиги о сложившейся ситуации.

В приостановке АПЛ пока нет необходимости: это вряд ли остановит ковид в клубах, а вакцина до игроков дойдет нескоро