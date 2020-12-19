FA о бане Кавани за «негрито»: «Он не хотел никого оскорбить, но использовал оскорбительное в этой стране слово» 

Комиссия Футбольной ассоциации (FA) опубликовала полное заключение, в котором объяснила свое решение дисквалифицировать на три матча и оштрафовать форварда за использование слова «негрито».

Уругваец написал это слово, обращаясь к другу в инстаграме. Слово «негрито» используется в испаноязычных странах Америки в значении «друг, приятель, дорогой человек».

«Комиссия удовлетворена тем, что игрок ответил с любовью на сообщение своего уругвайского друга, и что в ответе не было расистского умысла или оскорбления в отношении друга или других людей, которые читали пост в инстаграме

Такой вывод подтвержден всеми доступными доказательствами, относящимися к обстоятельствам, в которых был сделан пост, и с учетом характера и реакции игрока. Однако недостаточно, чтобы у игрока просто не было такого намерения», – говорится в заявлении FA.

Ассоциация добавила, что «футбольный болельщик по понятным причинам пришел бы к заключению, что использованные слова было оскорбительными с расовой точки зрения».

Кавани прожил в Англии всего пару месяцев, когда сообщение было опубликовано. FA признала, что он не был «достаточно знаком с языком и культурой этой страны, чтобы понять, что слова, которые были ласковыми и не оскорбительными в его языке, несомненно являются оскорбительными в этой стране».

Комиссия также выразила удивление по поводу того, что у «Манчестер Юнайтед» отсутствует подготовка к работе с медиа для новых игроков, которые не говорят по-английски.

Кавани получил 3 матча за слово «негрито». Объяснял, что в Уругвае это не оскорбление, а ласковый вокатив – не помогло