Лишь Месси и Роналду с 2005-го ежегодно забивают в топ-5 лиг Европы

обыгрывает «Атлетик» (3:1, второй тайм) в перенесенном матче 2-го тура .

Форвард каталонцев забил два мяча – на 38-й и 62-й минутах. Это его первые голы в 2021-м году.

Только он и нападающий забивали в топ-5 лиг Европы каждый год, начиная с 2005-го. Португалец успел отметиться дублем 3 января в игре Серии А с «Удинезе» (4:1).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барсы» с «Атлетиком».

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