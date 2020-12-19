Головин забил через 10 секунд после выхода на замену. Он не играл за «Монако» с августа

Теги Монако лига 1 Франция Лорьян Джибриль Сидибе Александр Головин Футбол

«Монако» на выезде обыгрывает «Лорьян» (3:2, второй тайм) в 18-м туре Лиги 1.

На 64-й минуте впервые с августа на поле появился хавбек монегасков Александр Головин. Почти сразу он, получив передачу от защитника Джибриля Сидибе, забил свой первый гол в сезоне. Между его выходом и результативным ударом прошло около 10 секунд.

В последний раз Головин забивал за «Монако» 9 ноября 2019 года – в ворота «Дижона» (1:0). Со статистикой россиянина можно ознакомиться здесь.

«Царь вернулся». Головин вошел в заявку на матч «Монако» с «Лорьяном», он не играл с 30 августа

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