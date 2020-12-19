Головин не вошел в топ-100 лучших игроков Лиги 1 в 2020 году, в списке 6 игроков «Монако» (GFFN) 

Теги Монако лига 1 Франция рейтинги Виссам Бен-Йеддер Кевин Фолланд Александр Головин Рубен Агиляр Аксель Дисаси Орельен Тчуамени Юссуф Фофана Футбол

Портал Get French Football News составил рейтинг лучших игроков Лиги 1 по итогам 2020 года.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не вошел в список. В 2019 году он занял 90-е место, в 2018-м стал 86-м. 

В топ-100 вошли шесть игроков «Монако»: форвард Кевин Фолланд (72-е место), полузащитник Орельен Тчуамени (60-е место), хавбек Юссуф Фофана (53-е место), защитник Рубен Агиляр (40-е место), защитник Аксель Дисаси (34-е место) и нападающий Виссам Бен-Йеддер (5-е место).

В 2020 году Головин провел 14 матчей во всех турнирах, много пропустив из-за травм.

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