В чемпионате Беларуси введут потолок зарплат. 5 800 долларов – предполагаемый лимит

Белорусская федерация футбола (АБФФ) приняла решение ввести потолок зарплат в белорусском футболе. Процесс уже запущен, сообщает Tribuna.com.

За пару недель до Нового года руководство АБФФ собрало представителей элитных клубов, чтобы обсудить введение зарплатного лимита. Менеджеры, присутствовавшие на мероприятии, не сомневаются, что потолок будет введен уже перед сезоном-2021.

По сведениям Tribuna.com, руководители Дома футбола намекнули, что в случае отказа принимать новые финансовые правила клубы попросту лишатся государственной поддержки.

В распоряжении Tribuna.com оказался документ с прописанными цифрами в рамках вводимого потолка зарплат.

По новому положению «О фиксированных ежемесячных заработных платах» 15 тысяч белорусских рублей без учета премиальных – потолок зарплаты игрока чемпионата Беларуси (примерно 5 800 долларов по курсу на начало января и 427 114 российских рублей – прим. Sports.ru).

Такие деньги разрешается платить лишь футболистам белорусской национальной сборной (для такого статуса необходимо сыграть не менее 50 процентов матчей за два последних года) и троим легионерам в каждом клубе. При этом фонд ежемесячной общекомандной заработной платы в каждом клубе не должен превышать 150 тысяч рублей (58 000 долларов и 4 277 334 российских рубля – прим. Sports.ru).

Зарплата главного тренера в новом году не должна превышать 8 тысяч рублей (3 100 долларов и 228 000 российских рублей – прим. Sports.ru), старший не сможет зарабатывать больше 5 тысяч (1 936 долларов и 142 500 российских рублей – прим. Sports.ru), а жалование тренера-ассистента ограничат 4 тысячами (1 550 долларов и 114 000 российских рублей – прим. Sports.ru). Без учета премиальных.

На бонусы для футболистов и представителей тренерско-административного штаба пока установлены следующие лимиты:

– общекомандный бонус за победу в матче чемпионата – не более 30 тысяч рублей (11 600 долларов и 855 400 российских рублей – прим. Sports.ru)

– общекомандный бонус за победу в игре Кубка – не более 20 тысяч (7 744 долларов и 570 270 российских рублей – прим. Sports.ru)

– за победу в еврокубковой встрече – не более 60 тысяч на всю команду (23 200 долларов и 1 710 900 российских рублей – прим. Sports.ru).

В белорусском футболе уже с сезона-2021 хотят ввести потолок зарплат: вот сколько будут получать футболисты и тренеры