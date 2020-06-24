Дарио Срна: «УПЛ была сильнее немецкого и французского чемпионатов»

Директор по футболу Дарио Срна вспомнил об уровне до военного конфликта на Донбассе.

«Если смотреть на чемпионат, который у нас был, могу с уверенностью сказать, что он был сильнее немецкого и французского.

Если смотреть сегодня назад, тот чемпионат был очень сильным. «Шахтер», , «Днепр», , «Черноморец», «Заря», «Металлург».

Очень тяжело было поехать куда-то в Украине и сказать: «Мы сегодня выиграем». Даже против «Волыни».

Какие команды, тренеры, футболисты были тогда в , «Металлисте». Очень серьезный чемпионат был», – цитирует Срну Tribuna.com со ссылкой на канал «Шахтера» в YouTube.