Куман о январских трансферах: «Составил список игроков, которых было бы интересно увидеть в «Барселоне»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о необходимости усиления состава этой зимой.

«Я составил список потенциальных слабых мест, а также игроков, которых, как я думаю, было бы интересно увидеть в команде. Любой тренер рассматривает январь как время, когда можно усилить команду.

«Барселона» старается играть одинаково вне зависимости от того, дома мы или в гостях. Мы хотим создавать опасность и голевые моменты, но в выездных матчах у нас нет такой эффективности, которая должна быть.

Также мы ошибаемся в защите. Хоть мы и создаем много моментов, но процент реализации у нас весьма низкий», – отметил Куман.

 

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