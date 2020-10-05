Кутепов о сборной России: «На Евро будем замахиваться на максимум. Если думать просто о выходе из группы, то можно и эту задачу не реализовать»

Защитник оценил шансы сборной России на предстоящем , который состоится летом 2021 года.

– В группе отбора к ЧМ-2022 снова попались хорваты, которые выбили нас два года назад в 1/4 финала ЧМ-2018. Что можете сказать об этой команде?

– Сборная Хорватии в любом случае изменилась за два года: лидеры стали старше, появились новые игроки. Думаю, это будут очень интересные матчи с оглядкой на чемпионат мира.

Хорватам в четвертьфинале ЧМ повезло? Никогда не считал победу в серии пенальти фартом. Кто лучше готов к ней психологически и физически – тот и побеждает.

Одиннадцатиметровый – такой же игровой момент, как любой удар или передача. Если делаешь это лучше соперника – то победишь, вот и все.

– Наша команда тоже изменилась, а последние матчи в Лиге наций провела неудачно. В чем причина?

– Это футбол, тут все бывает. Сейчас в сборной смена поколений, много новых игроков.

Перспективы у команды есть, планы – тоже грандиозные. Уверен, все получится. Надеюсь, что и на предстоящем Евро мы пошумим. Всегда нужно ставить максимальные цели и стремиться к ним – тогда будет и результат.

Если думать просто о выходе из группы, то можно даже эту задачу не реализовать. Так что на чемпионате Европы будем замахиваться на максимум, – сказал Кутепов.