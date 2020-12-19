Пеп Гвардиола: «Ман Сити» делает тысячу пасов и ждет нужного момента. Так мы выигрывали титулы»

Главный тренер подвел итоги матча 17-го тура с (3:1).

«Они надавили на нас в первые минуты, и нам пришлось несладко. Но в дальнейшем мы почти ничего им не позволили, не считая гола на последних минутах.

Мы играли действительно хорошо и добились великолепного результата на «Стэмфорд Бридж». Нельзя выигрывать трофеи, если не играть таким образом.

«Челси» – одна из сильнейших команд. Результат прошлой ее игры был неудачным, но уровень ее игроков высок – это касается и тех, кто на поле, и тех, кто на скамейке.

У нас был план на матч, мы собирались сыграть так, как делали это прежде. И все сработало. Игроки действовали великолепно во всех смыслах, особенно владея мячом.

Мы не можем играть как другие, мы должны действовать в своем ритме, атаковать в подходящий для нас момент. Таким образом мы завоевывали трофеи – будучи терпеливыми. Нашим игрокам приходится держать мяч на газоне, от вратаря до форварда, делать тысячу пасов и ждать подходящего момента», – сказал Гвардиола Sky Sports.

«Ман Сити» не проигрывает 11 матчей – 8 побед и 3 ничьих. Дальше игра с «МЮ» в гостях