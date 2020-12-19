«Ростов» мог платить Кокорину до 50 тысяч евро в месяц в случае аренды («РБ-Спорт»)

интересовался возможностью пригласить форварда .

Как сообщает «РБ-Спорт», дончане «прощупывали почву», не делая официального предложения.

Они были готовы арендовать нападающего, но платить ему не более 50 тысяч евро в месяц. В «Спартаке» он получает 250 тысяч евро.

Ранее утверждалось, что Кокорина может войти в сделку по Матиасу Норманну.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за московскую команду 8 матчей в и забил 2 гола с пенальти. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

За Кокорина «Фиорентина» предложит «Спартаку» около 5 млн евро. Зарплата – меньше 3 млн евро («РБ-Спорт»)