Главный тренер «Барселоны» заявил, что не жалеет о решении расстаться с нападающим , который минувшим летом перешел в «Атлетико».

«Нет. Я всегда высоко оценивал его качества. Это решение было принято им и клубом. Я всегда хочу лучшего для всех.

Он работал со мной, чтобы получить игровое время в «Барсе», но его судьба сложилась иначе.

Не надо сравнивать нашу команду с «Атлетико». Я считаю, что есть иные пути к победам.

Иногда из-за их стиля игры им достаточно забить один раз, чтобы победить. У нас все иначе», – сказал Куман.

Отметим, что лидирует в турнирной таблице , набрав 35 очков после 14 матчей. провела на игру больше, но отстает на 10 баллов и занимает 6-ю строчку.

Команда Кумана забила 29 мячей и пропустила 15, а «Атлетико» поразил ворота соперников 27 раз и пропустил лишь 5 голов.

Так низко «Барса» не падала 17 лет. Закончили год шестыми, косячили с «Эйбаром»