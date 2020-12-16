Прокуратура Рио-де-Жанейро начала расследование в связи с вечеринкой Неймара

В Бразилии прокуратура начала расследование в отношении масштабной вечеринки, которую якобы организовал форвард Неймар на вилле в Рио-де-Жанейро в разгар пандемии коронавируса.

Прокурор Рио-де-Жанейро заявил, что расследование началось после нескольких жалоб, основанных на информации прессы, о мероприятиях, организованных футболистом.

Неймара, а также кондоминиум, в котором расположена вилла, попросили срочно предоставить подробности о количестве гостей, организации вечеринки и предпринятых санитарных мерах.

Стоит отметить, что юридически штат Рио-де-Жанейро не запрещает вечеринки в частных домах, и мэрия муниципалитета Мангаратиба не могла ничего сделать в этой ситуации.

Напомним, представители бразильца опровергали информацию о том, что игрок организовал вечеринку. Изначально сообщалось, что Неймар устроил 5-дневную вечеринку, на которую приглашены 500 человек. Затем агентство Fabrica выступило с заявлением, указав, что мероприятие посетят 150 человек.

Информация о новогодней вечеринке возмутила многих в Бразилии, учитывая тяжелую ситуацию с коронавирусом в стране. Футболиста подвергли критике в соцсетях.

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