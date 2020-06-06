Бруну – первый игрок «МЮ» в АПЛ, который участвует в 1+ голе за игру. У него 18 мячей и 14 ассистов в 29 матчах

Во вчерашнем матче 16-го тура против «Вулверхэмптона» полузащитник Бруну Фернандеш сделал голевую передачу на форварда Маркуса Рэшфорда.

В 29 матчах АПЛ в составе манкунианского клуба португалец забил 18 мячей и сделал 14 результативных передач. Таким образом, в среднем он участвует в 1,1 гола «МЮ» за матч.

Бруну – первый игрок в истории клуба, которому удалось добиться такого результата.

За ним следуют (0,8), Руд ван Нистелрой (0,73), Робин ван Перси (0,72) и (0,7). Отметим, что Кантона провел 143 матча за «МЮ» в чемпионате, ван Нистелрой – 150, ван Перси – 86, а Руни – 393.

Бруну Фернандеш – лучшее, что было с «МЮ» после ухода Фергюсона. Он тренируется как маньяк и подпитывается критикой – от жены, отца, друга и дочери