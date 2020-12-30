Дэвис, Жота, Педри, Собослаи, Трубин и Беллингем – в сборной открытий ЛЧ-2020 по версии УЕФА

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УЕФА опубликовал сборную из футболистов, впервые проявивших себя в Лиге чемпионов в 2020 году.

При составлении команды организация ориентировалась на два критерия: футболист должен быть не старше 24 лет и при этом дебютировать в ЛЧ в 2020 году или до этого года не иметь большой практики в турнире.

Вратарь: Анатолий Трубин («Шахтер»);

Защитники: Кристиан Ромеро («Аталанта»), Заиду Сануси («Порту»), Жюль Кунде («Севилья»), Альфонсо Дэвис («Бавария»);

Полузащитники: Педри («Барселона»), Джованни Рейна, Джуд Беллингем (оба – «Боруссия» Дортмунд), Доминик Собослаи («Ред Булл Зальцбург»);

Нападающие: Диогу Жота («Ливерпуль»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах).

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