Дэвис, Жота, Педри, Собослаи, Трубин и Беллингем – в сборной открытий ЛЧ-2020 по версии УЕФА

УЕФА опубликовал сборную из футболистов, впервые проявивших себя в в 2020 году.

При составлении команды организация ориентировалась на два критерия: футболист должен быть не старше 24 лет и при этом дебютировать в ЛЧ в 2020 году или до этого года не иметь большой практики в турнире.

Вратарь: ( );

Защитники: Кристиан Ромеро ( ), Заиду Сануси ( ), ( ), ( );

Полузащитники: ( ), , (оба – «Боруссия» ), ( );

Нападающие: ( ), («Боруссия» ).